7 августа, 07:42

«Мне комфортно»: Трижды женатый Олег Тактаров раскрыл подробности нелёгкой жизни

Актёр Олег Тактаров признался, что чувствует себя комфортно в одиночестве

Олег Тактаров. Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов

Известный российский актёр и боец UFC Олег Тактаров был женат трижды. Его дети от разных браков сегодня живут в разных странах, а сам артист, как оказалось, выбрал для себя одиночество. Об этом он рассказал в интервью Пятому каналу.

Олег Тактаров признался, что чувствует себя комфортно в одиночестве. Видео © Пятый канал

Спортсмен подчеркнул, что независимо от сферы деятельности людям свойственно одиночество. Однако важно помнить, что чувства и их переживания отличаются у каждого человека.

«Это всё индивидуально. Мне — да [свойственно одиночество], другим — не знаю. Мне комфортно просто в этом», — отметил Тактаров.

Ранее Олег Тактаров поделился упражнением для мужчин. От него, по словам звезды, «увеличивается потенция в 10 раз», а также «начинают расти волосы» на голове.

