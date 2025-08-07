«Мне комфортно»: Трижды женатый Олег Тактаров раскрыл подробности нелёгкой жизни
Олег Тактаров. Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов
Известный российский актёр и боец UFC Олег Тактаров был женат трижды. Его дети от разных браков сегодня живут в разных странах, а сам артист, как оказалось, выбрал для себя одиночество. Об этом он рассказал в интервью Пятому каналу.
Олег Тактаров признался, что чувствует себя комфортно в одиночестве. Видео © Пятый канал
Спортсмен подчеркнул, что независимо от сферы деятельности людям свойственно одиночество. Однако важно помнить, что чувства и их переживания отличаются у каждого человека.
«Это всё индивидуально. Мне — да [свойственно одиночество], другим — не знаю. Мне комфортно просто в этом», — отметил Тактаров.
