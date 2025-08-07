Заметили с дрона: Акулы приплыли к пляжу в Турции и напугали российских туристов
Спасатели экстренно вывели туристов из моря в Бодруме из-за приплывших акул
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefan Pircher
Спасатели экстренно вывели туристов из Эгейского моря в турецком Бодруме из-за приплывших к берегу акул. Кадрами российские путешественники поделились с SHOT.
Акулы у берегов Бодрума. Видео © SHOT
По словам отдыхающих, спасатели с дрона заметили несколько акул в непосредственной близости к купающимся и срочно всех вывели на сушу. Туристам пришлось ждать на берегу, пока хищники уплывут. Впрочем, бесстрашные отдыхающие снова пошли купаться.
Этим летом акул неоднократно замечали в Коньяалты (Анталья), на курорте Датча, а также в акватории Мраморного моря, включая густонаселённую азиатскую часть Стамбула, в районе набережной Джаддебостан. Очевидцы публикуют шокирующие видеоматериалы, демонстрирующие агрессивное поведение морских хищников.