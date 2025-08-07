Заметили с дрона: Акулы приплыли к пляжу в Турции и напугали российских туристов

Спасатели экстренно вывели туристов из Эгейского моря в турецком Бодруме из-за приплывших к берегу акул. Кадрами российские путешественники поделились с SHOT .

По словам отдыхающих, спасатели с дрона заметили несколько акул в непосредственной близости к купающимся и срочно всех вывели на сушу. Туристам пришлось ждать на берегу, пока хищники уплывут. Впрочем, бесстрашные отдыхающие снова пошли купаться.