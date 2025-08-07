Приговор Гуцул
Регион
7 августа, 06:50

Заметили с дрона: Акулы приплыли к пляжу в Турции и напугали российских туристов

Спасатели экстренно вывели туристов из моря в Бодруме из-за приплывших акул

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefan Pircher

Спасатели экстренно вывели туристов из Эгейского моря в турецком Бодруме из-за приплывших к берегу акул. Кадрами российские путешественники поделились с SHOT.

Акулы у берегов Бодрума. Видео © SHOT

По словам отдыхающих, спасатели с дрона заметили несколько акул в непосредственной близости к купающимся и срочно всех вывели на сушу. Туристам пришлось ждать на берегу, пока хищники уплывут. Впрочем, бесстрашные отдыхающие снова пошли купаться.

Этим летом акул неоднократно замечали в Коньяалты (Анталья), на курорте Датча, а также в акватории Мраморного моря, включая густонаселённую азиатскую часть Стамбула, в районе набережной Джаддебостан. Очевидцы публикуют шокирующие видеоматериалы, демонстрирующие агрессивное поведение морских хищников.

