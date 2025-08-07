Профессор Дизен увидел повод для оптимизма после встречи Путина с Уиткоффом

«Трамп остался доволен переговорами между Уиткоффом и Путиным. Есть надежда, что он использует это как возможность отказаться от риторики об эскалации. Если Трамп вернётся к своей прежней позиции о необходимости нейтралитета Украины, это может стать шагом к деэскалации», — отметил Дизен в публикации в соцсети X, комментируя заявление главы Белого дома, который назвал встречу своего посланника с российским лидером «очень продуктивной».