Трамп решил свернуть проекты контроля выбросов CO₂ в космос
AP: Администрация Трампа может отказаться от миссий NASA по парниковым газам
Администрация президента США Дональда Трампа намерена прекратить работу двух важных проектов NASA, направленных на отслеживание концентрации углекислого газа в атмосфере. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Речь идёт о миссиях OCO-2 и OCO-3, стартовавших в 2014 и 2019 годах соответственно. Спутник OCO-2 занимается изучением динамики углекислого газа на планете, фиксируя его перемещения и изменения с течением времени. OCO-3, размещённый на борту Международной космической станции, также осуществляет мониторинг уровней CO₂ в атмосфере Земли.
Согласно бюджетному запросу администрации Трампа на 2026 финансовый год, финансирование данных программ не предусмотрено. Их закрытие связано с новой стратегией и приоритетами президента, направленными на перераспределение ресурсов.
Ранее в NASA заявили, что Соединённые Штаты собираются вновь высадиться на Луне в течение трёх с половиной лет. Таким образом, Дональд Трамп сможет и такое достижение записать на свой счёт, ведь к тому моменту он всё ещё будет президентом.