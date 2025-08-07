Приговор Гуцул
7 августа, 09:43

Трамп решил свернуть проекты контроля выбросов CO₂ в космос

AP: Администрация Трампа может отказаться от миссий NASA по парниковым газам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Triff

Администрация президента США Дональда Трампа намерена прекратить работу двух важных проектов NASA, направленных на отслеживание концентрации углекислого газа в атмосфере. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Речь идёт о миссиях OCO-2 и OCO-3, стартовавших в 2014 и 2019 годах соответственно. Спутник OCO-2 занимается изучением динамики углекислого газа на планете, фиксируя его перемещения и изменения с течением времени. OCO-3, размещённый на борту Международной космической станции, также осуществляет мониторинг уровней CO₂ в атмосфере Земли.

Согласно бюджетному запросу администрации Трампа на 2026 финансовый год, финансирование данных программ не предусмотрено. Их закрытие связано с новой стратегией и приоритетами президента, направленными на перераспределение ресурсов.

Ранее в NASA заявили, что Соединённые Штаты собираются вновь высадиться на Луне в течение трёх с половиной лет. Таким образом, Дональд Трамп сможет и такое достижение записать на свой счёт, ведь к тому моменту он всё ещё будет президентом.

BannerImage
