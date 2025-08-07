Трамп решил свернуть проекты контроля выбросов CO₂ в космос

Администрация президента США Дональда Трампа намерена прекратить работу двух важных проектов NASA, направленных на отслеживание концентрации углекислого газа в атмосфере. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Речь идёт о миссиях OCO-2 и OCO-3, стартовавших в 2014 и 2019 годах соответственно. Спутник OCO-2 занимается изучением динамики углекислого газа на планете, фиксируя его перемещения и изменения с течением времени. OCO-3, размещённый на борту Международной космической станции, также осуществляет мониторинг уровней CO₂ в атмосфере Земли.

Согласно бюджетному запросу администрации Трампа на 2026 финансовый год, финансирование данных программ не предусмотрено. Их закрытие связано с новой стратегией и приоритетами президента, направленными на перераспределение ресурсов.