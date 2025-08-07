Мою ошибку лучше не повторять: Вассерман поделился ценным жизненным уроком в День холостяка
Вассерман признался, что совершил ошибку, выбрав жизнь холостяка
Анатолий Вассерман. Обложка © Life.ru
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман признался, что считает свою холостяцкую жизнь ошибкой. Легендарный эрудит сделал это откровенное заявление в беседе с коллегами из Mash, позвонившими поздравить его с Днём холостяка.
«Праздновать тут совершенно нечего. По моему опыту, холостая жизнь совершенно не имеет преимуществ перед семейной. Совершил в жизни серьёзную ошибку — и лучше её не повторять», — сказал 72-летний Вассерман.
Напомним, что сегодня в некоторых странах отмечают неформальный праздник — День холостяка или День одиноких сердец. Говорят, что корни традиции уходят в Китай, где перенаселение является проблемой национального уровня. А вот в России ситуация прямо противоположная. Life.ru поговорил о празднике с иеромонахом Макарием, который заявил, что в нашей стране отмечать подобный повод могут глупцы или извращенцы.