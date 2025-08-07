Мою ошибку лучше не повторять: Вассерман поделился ценным жизненным уроком в День холостяка

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман признался, что считает свою холостяцкую жизнь ошибкой. Легендарный эрудит сделал это откровенное заявление в беседе с коллегами из Mash, позвонившими поздравить его с Днём холостяка.

«Праздновать тут совершенно нечего. По моему опыту, холостая жизнь совершенно не имеет преимуществ перед семейной. Совершил в жизни серьёзную ошибку — и лучше её не повторять», — сказал 72-летний Вассерман.