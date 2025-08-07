Встреча Путина и Трампа
7 августа, 15:52

Мою ошибку лучше не повторять: Вассерман поделился ценным жизненным уроком в День холостяка

Вассерман признался, что совершил ошибку, выбрав жизнь холостяка

Анатолий Вассерман. Обложка © Life.ru

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман признался, что считает свою холостяцкую жизнь ошибкой. Легендарный эрудит сделал это откровенное заявление в беседе с коллегами из Mash, позвонившими поздравить его с Днём холостяка.

«Праздновать тут совершенно нечего. По моему опыту, холостая жизнь совершенно не имеет преимуществ перед семейной. Совершил в жизни серьёзную ошибкуи лучше её не повторять», — сказал 72-летний Вассерман.

Напомним, что сегодня в некоторых странах отмечают неформальный праздник — День холостяка или День одиноких сердец. Говорят, что корни традиции уходят в Китай, где перенаселение является проблемой национального уровня. А вот в России ситуация прямо противоположная. Life.ru поговорил о празднике с иеромонахом Макарием, который заявил, что в нашей стране отмечать подобный повод могут глупцы или извращенцы.

