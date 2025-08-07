В РПЦ назвали идиотами и извращенцами тех, кто отмечает День холостяка

Каждый год в ряде стран 7 августа отмечается неформальный праздник под названием День холостяка. Считается, что традиция пошла из Китая, где пристально следят за демографической ситуацией из-за перенаселения. Также он имеет другое название — День одиноких сердец. В беседе с Life.ru иеромонах Макарий заявил, что для России это абсолютно несвойственное явление, а отмечать такой праздник будут лишь идиоты и извращенцы.

«У кого «принято» отмечать День холостяка? У идиотов, у разрушителей семьи, у половых извращенцев, у людей, которым платят за то, чтобы разрушать русское общество, русскую нравственность, русскую семью. Возможно, у них и принято, а нам-то что с вами? Так и надо мыслить на этот счёт», — сказал священнослужитель.

По его словам, это не наш праздник и ценности такие нам совершенно чужды. В нём проявляются вторжение, агрессия Запада и его антикультурные воздействия на нашу страну, заметил наш собеседник. Иеромонах считает, что они с самого начала были на поверхности, но он надеется, что теперь это понятно большинству населения нашей страны.

Если маленький ребёнок ходит по тротуару и тянет в рот всякую дрянь, ему по руке шлёпнут разочек — он поймёт, что такое брезгливость и как нужно вообще к этому относиться. А мы шлёпнуть не можем людей, мы не маленькие дети, наши слушатели — это не малыши. Но вот эту идею брезгливости к чужеродным и враждебным воздействиям надо развивать. Иеромонах Макарий

Священник добавил, что, отмечая День холостяка, нужно в очередной раз задуматься о том, что происходит в нашей жизни и как её можно улучшить, нормализовать, сделать чистой и радостной без идеи о холостяках.