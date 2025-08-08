Российские туристы рассказали о запрете фотографировать некрасивых людей в КНДР

Путешественники из России рассказали о строгих, но необычных правилах, с которыми им пришлось столкнуться в Северной Корее.

«Перед памятниками вождям запрещено улыбаться, руки должны быть по швам, взгляд — строго вперёд», — вспоминает туристка Дарья. Перед каждой фотосессией проверяли внешний вид: «Мне велели застегнуть все пуговицы на куртке, чтобы не нарушить дресс-код».

Следили за всем — и за тем, как фотографируют, и за тем, что именно. Снимать трущобы, новостройки и плохо одетых людей было категорически запрещено. А одного «гида» туристы заподозрили в том, что он просто делает вид, будто читает газету — на самом деле следил за группой.

Несмотря на это, туристы признаются: чувствовали себя в безопасности и даже с уважением.

«Это как будто другая планета. Но очень вежливая планета», — смеются они.