У Тимати родился третий ребёнок

Певец Тимати и его возлюбленная модель Валентина Иванова стали родителями. Сейчас мама, и новорождённый чувствуют себя прекрасно. Малыш родился пару дней назад и, по предварительным данным, у пары на свет появилась девочка, сообщает Starhit.

Ребята пока предпочитают не афишировать радостное событие, наслаждаясь первыми днями родительства. Валентина активно делилась фотографиями во время беременности, отмечая, что набрала совсем немного веса.

«Девятый месяц, плюс 9 кг. Горжусь собой, всё-таки долгие годы тренировок, дисциплины и правильного питания дают свой результат. Уже предвкушаю, каким сладким и интересным будет путь к возвращению в прежнюю форму, хотя моя цель — сделать фигуру гораздо лучше, чем она была», — пишет избранница рэпера.