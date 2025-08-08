Саммит между представителями Евросоюза и России возможен, однако его проведение зависит от намерений европейцев и их дальнейших попыток продолжить конфликт на Украине, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, если в переговорный процесс будет заложен позитивный смысл, то есть необходимость встречаться и обсуждать дальнейшие пути развития ситуации.

Парламентарий подчеркнул, что позицию ЕС стоит учесть при решении вопроса о членстве Незалежной в НАТО. Поэтому такие встречи могут быть организованы, как и встречи с представителями Украины и США. Он отметил, что участие европейских стран в переговорах необходимо, поскольку иначе они смогут заявить, что договорённости были достигнуты без их участия.

«Но когда Великобритания, Франция и Германия пытаются сделать всё, чтобы конфликт продолжался, целесообразность сегодняшних и будущих переговоров я не вижу. Возможно, потому, что мы неоднократно видели, как европейцы готовы менять свою позицию на ходу», — заключил собеседник «Ленты.ру».