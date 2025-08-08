Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 10:55

«Меняют позицию на ходу»: В Госдуме оценили перспективу проведения саммита России и ЕС

Депутат Чепа счёл бессмысленным проведение в нынешних условиях саммита РФ и ЕС

Флаги ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG

Флаги ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG

Саммит между представителями Евросоюза и России возможен, однако его проведение зависит от намерений европейцев и их дальнейших попыток продолжить конфликт на Украине, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, если в переговорный процесс будет заложен позитивный смысл, то есть необходимость встречаться и обсуждать дальнейшие пути развития ситуации.

Парламентарий подчеркнул, что позицию ЕС стоит учесть при решении вопроса о членстве Незалежной в НАТО. Поэтому такие встречи могут быть организованы, как и встречи с представителями Украины и США. Он отметил, что участие европейских стран в переговорах необходимо, поскольку иначе они смогут заявить, что договорённости были достигнуты без их участия.

«Но когда Великобритания, Франция и Германия пытаются сделать всё, чтобы конфликт продолжался, целесообразность сегодняшних и будущих переговоров я не вижу. Возможно, потому, что мы неоднократно видели, как европейцы готовы менять свою позицию на ходу», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Орбан: Мир наступит на Украине, когда Запад откажется принимать страну в НАТО
Орбан: Мир наступит на Украине, когда Запад откажется принимать страну в НАТО

Напомним, идею саммита России и ЕС ранее озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что после встречи президентов РФ и США ведущие страны Евросоюза должны провести саммит с нашей страной. Политик выразил сожаление, что ЕС самоустранился от процесса мирного регулирования на Украине, поддержав продолжение боевых действий.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ЕС
  • Госдума
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar