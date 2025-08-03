Орбан: Мир наступит на Украине, когда Запад откажется принимать страну в НАТО
Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Мир на Украине наступит только тогда, когда украинцы и Запад откажутся от идеи вступления страны в НАТО. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он отметил, что конфликт решится, когда президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, подпишут всеобъемлющее соглашение по основным вопросам международных отношений.
«Мир наступит тогда, когда и американцы, и европейцы, и украинцы признают тот факт, что русские никогда не допустят, чтобы НАТО было на Украине, у западной границы России», — привёл слова Орбана венгерский ресурс ORIGO.
Орбан добавил, что кризис на Украине возник из-за стремления страны вступить в Североатлантический альянс с поддержкой Запада.
Как сообщал Life.ru, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф должен прибыть с официальным визитом в Москву в эти выходные. На Западе рассчитывают, что он сможет добиться прорыва в переговорах по прекращению украинского конфликта.