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2 августа, 21:50

Орбан: Мир наступит на Украине, когда Запад откажется принимать страну в НАТО

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Мир на Украине наступит только тогда, когда украинцы и Запад откажутся от идеи вступления страны в НАТО. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он отметил, что конфликт решится, когда президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, подпишут всеобъемлющее соглашение по основным вопросам международных отношений.

«Мир наступит тогда, когда и американцы, и европейцы, и украинцы признают тот факт, что русские никогда не допустят, чтобы НАТО было на Украине, у западной границы России»,привёл слова Орбана венгерский ресурс ORIGO.

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Орбан добавил, что кризис на Украине возник из-за стремления страны вступить в Североатлантический альянс с поддержкой Запада.

Как сообщал Life.ru, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф должен прибыть с официальным визитом в Москву в эти выходные. На Западе рассчитывают, что он сможет добиться прорыва в переговорах по прекращению украинского конфликта.

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Лия Мурадьян
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