Орбан: Мир наступит на Украине, когда Запад откажется принимать страну в НАТО

Мир на Украине наступит только тогда, когда украинцы и Запад откажутся от идеи вступления страны в НАТО. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он отметил, что конфликт решится, когда президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, подпишут всеобъемлющее соглашение по основным вопросам международных отношений.

«Мир наступит тогда, когда и американцы, и европейцы, и украинцы признают тот факт, что русские никогда не допустят, чтобы НАТО было на Украине, у западной границы России», — привёл слова Орбана венгерский ресурс ORIGO.

Орбан добавил, что кризис на Украине возник из-за стремления страны вступить в Североатлантический альянс с поддержкой Запада.