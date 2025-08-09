Через месяц повысят 3 выплаты на детей. Что нужно знать семьям, чтобы получить прибавку Оглавление В каких регионах появится ежемесячная денежная выплата на детей Какие изменения касаются материнского капитала Кто сможет получить прибавку к выплатам на федеральном уровне Кто уже начал получать повышенные социальные выплаты Уже в начале осени семьи с детьми начнут получать повышенные выплаты. Прибавки сделают на региональном и федеральном уровне. Кто станет получать больше и как можно оформить прибавку к выплатам? 8 августа, 21:25 Сразу несколько социальных выплат на детей вырастут в сентябре. Обложка © ТАСС / Олег Елков

В каких регионах появится ежемесячная денежная выплата на детей

С 1 сентября 2025 года в некоторых регионах появятся новые выплаты на детей. Например, в Вологодской области начнут перечислять ежемесячную денежную выплату детям и пасынкам людей, которые признаны инвалидами по определённым основаниям. Выплата положена учащимся из семей льготников, не достигшим возраста 23 лет.

— Если они учатся по образовательным программам высшего образования, то выплата составит 10 000 рублей в месяц. Делают её на срок обучения. Для учащихся по образовательным программам среднего профессионального образования сумма выплаты — 8000, — рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

В Красноярске с 1 сентября 2025 года появится ежемесячная денежная выплата в размере 4825 рублей. Она будет выплачиваться людям, заключившим договоры о целевом обучении по образовательной программе среднего профессионального или высшего образования с муниципальными бюджетными или автономными учреждениями.

Какие изменения касаются материнского капитала

С 1 сентября в Челябинской области многодетные семьи, у которых есть региональный материнский капитал, получат право направить его на оплату медицинских услуг. Оплату таким образом можно произвести в государственных и муниципальных медучреждениях. Новые правила касаются договоров на оказание платных медицинских услуг, которые будут заключены после 31 августа 2025 года.

Кто сможет получить прибавку к выплатам на федеральном уровне

На прибавку могут рассчитывать семьи, которые будут переоформлять с сентября единое пособие, назначенное в 2024 году. Допустим, в семье доход на прошлый год стал меньше, а выплата была ранее назначена в размере 50% от прожиточного минимума на ребёнка. Тогда при продлении пособия в сентябре 2025 года можно получить прибавку за счёт увеличения размера пособия до 75% или 100%.

Кто уже начал получать повышенные социальные выплаты

В Социальном фонде России сообщили, что с 1 августа уже сделали перерасчёт накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Перерасчёт сделают автоматически. Никаких заявлений получателям таких пенсий подавать не требуется.

— Средний размер накопительной пенсии составляет 1400 рублей в месяц. Средний размер срочной пенсионной выплаты — 2600. Кроме того, продолжатся начисления доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, которые были назначены в течение прошлого года. Этот процесс начался в июле и продлится до сентября, — пояснили в СФР.

Также в Социальном фонде отметили, что с 1 августа повысили страховые пенсии тем пенсионерам, которые продолжали трудиться в 2024 году. Перерасчёт затронул 9,6 млн человек.

— Сумма страховых взносов зависит от размера заработной платы. Следовательно, прибавка у каждого работающего пенсионера будет индивидуальна. Она зависит от стоимости пенсионного коэффициента, установленного к выплате. Максимум, что можно получить, — это три пенсионных коэффициента, — добавили в СФР.

Авторы Нина Важдаева