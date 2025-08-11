С 1 сентября вырастут пенсии. Как получить больше и сколько составит прибавка С 1 сентября повысят пенсии для нескольких категорий получателей. Что изменится в следующем месяце и что потребуется для получения прибавки? 10 августа, 21:25 Юристы рассказали, кому повысят пенсии с 1 сентября 2025 года. Обложка © ТАСС / Олег Елков

В Вологодской области повысят выплаты пенсионерам с 1 сентября 2025 года. Это будет сделано в рамках Закона Вологодской области от 04.07.2025 № 5904-ОЗ «О мерах социальной поддержки лиц, имеющих особые заслуги в области физической культуры и спорта».

Ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская сообщила, что с 1 сентября 2025 года в Вологодской области устанавливаются меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для отдельных категорий граждан.

— Эту выплату могут оформить люди, имеющие место жительства в регионе, которые представляли Вологодскую область на официальных всероссийских спортивных соревнованиях или официальных спортивных соревнованиях СССР в качестве спортсменов или тренеров, достигшие возраста 65 (мужчины) и 60 лет (женщины) и имеющие определённые звания в области физической культуры и спорта, — пояснила Оксана Красовская.

Так, ЕДВ в размере 5000 рублей начнут получать обладатели почётного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» или «Заслуженный работник физической культуры СССР».

Если человек имеет почётное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта СССР», «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», то он будет получать ежемесячную денежную выплату в размере 3000 рублей.

Спортивное звание «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта СССР международного класса», «Гроссмейстер России», «Гроссмейстер СССР» даёт право на ежемесячную денежную выплату в размере 2000 рублей.

— Если говорить о федеральных прибавках, то пенсионеры, которым исполнится 80 лет в сентябре 2025 года, получат повышенную фиксированную выплату к пенсии в размере 8907,70 рубля. На столько же вырастет пенсия и у инвалидов, которым была установлена I группа инвалидности с 1 сентября 2025 года. Важно учитывать, что повышение фиксированной выплаты устанавливается только один раз. Если человек получил инвалидность I группы и ему назначена страховая пенсия, то прибавку делают сразу. Когда ему исполнится 80 лет, то повышения уже не будет. Повышение фиксированной выплаты делают только по одному основанию. И стоит обратить внимание тех пенсионеров, которым уже исполнилось 80 лет ранее. Они уже свою повышенную пенсию получают, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

В Социальном фонде России также отметили, что людям, достигшим 80 лет, и инвалидам I группы также устанавливается надбавка за уход. К страховой пенсии доплачивают 1314 рублей, к государственной — 1377 рублей.

— Обе надбавки проиндексированы соответственно с 1 января и 1 апреля. В дальнейшем ежегодная индексация продолжится. Установленные в июле надбавки пожилые люди и инвалиды I группы начинают получать с августа. Стоит отметить, что надбавка за уход не устанавливается инвалидам с детства I группы. Дело в том, что они уже получают ежемесячную выплату к пенсии в связи с уходом за ними со стороны родителей или опекунов, — пояснили в СФР.

Авторы Нина Важдаева