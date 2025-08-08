Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 15:16

Вырвали ногти, избили: Родной отец с мачехой запытали 10-летнюю девочку и выбросили на трассу

Mirror: В США школьница молила не пускать её домой, позже её убили отец и мачеха

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Десятилетняя девочка из Холбрука в американском штате Аризона погибла после систематических пыток со стороны родного отца и мачехи. 32-летний отец девочки Ричард Баптист и его 29-летняя подруга Аниция Вудс задержаны за её убийство, чообщает Офис шерифа округа Апаче.

32-летний отец девочки Ричард Баптист и его 29-летняя подруга Аниция Вудс. Фото © Офис шерифа округа Апаче

32-летний отец девочки Ричард Баптист и его 29-летняя подруга Аниция Вудс. Фото © Офис шерифа округа Апаче

Тело девочки со множественными травмами обнаружили на обочине дороги в Аризоне 27 июля. Медики констатировали обширные гематомы по всему телу и следы пыток — отсутствие ногтей на пальцах ног. Несмотря на экстренную госпитализацию, Ребекка Баптист скончалась через три дня.

Как выяснило издание Mirror, школьница неоднократно обращалась за помощью. По словам учителей, с ноября 2023 по январь 2024 года они 12 раз сигнализировали в Департамент защиты детей (DCS). Само ведомство утверждает, что получило лишь пять обращений. В школе гворят, что девочка и её братья просили не отправлять их домой, у них неоднократно замечали синяки.

Дядя погибшей Деймон Хокинс обвинил власти в халатности, заявив, что ведомства проигнорировали явные признаки опасности. В ответ DCS заявили, что только один из поступивших сигналов содержал основания для возбуждения дела. В настоящее время отец погибшей и его сожительница находятся под стражей.

Сосед-педофил издевался над 5-летней девочкой в Дагестане
Сосед-педофил издевался над 5-летней девочкой в Дагестане

Ранее стало известно о чудовищном случае в Огайо, где местная педагог годами насиловала свою ученицу. Преступления начались, когда девочке было 13 лет, когда ей стукнуло 14, мучительница стала звать её к себе домой и так продолжалось до 16-летия жертвы.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • США
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar