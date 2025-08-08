Вырвали ногти, избили: Родной отец с мачехой запытали 10-летнюю девочку и выбросили на трассу

Десятилетняя девочка из Холбрука в американском штате Аризона погибла после систематических пыток со стороны родного отца и мачехи. 32-летний отец девочки Ричард Баптист и его 29-летняя подруга Аниция Вудс задержаны за её убийство, чообщает Офис шерифа округа Апаче.

32-летний отец девочки Ричард Баптист и его 29-летняя подруга Аниция Вудс. Фото © Офис шерифа округа Апаче

Тело девочки со множественными травмами обнаружили на обочине дороги в Аризоне 27 июля. Медики констатировали обширные гематомы по всему телу и следы пыток — отсутствие ногтей на пальцах ног. Несмотря на экстренную госпитализацию, Ребекка Баптист скончалась через три дня.

Как выяснило издание Mirror, школьница неоднократно обращалась за помощью. По словам учителей, с ноября 2023 по январь 2024 года они 12 раз сигнализировали в Департамент защиты детей (DCS). Само ведомство утверждает, что получило лишь пять обращений. В школе гворят, что девочка и её братья просили не отправлять их домой, у них неоднократно замечали синяки.

Дядя погибшей Деймон Хокинс обвинил власти в халатности, заявив, что ведомства проигнорировали явные признаки опасности. В ответ DCS заявили, что только один из поступивших сигналов содержал основания для возбуждения дела. В настоящее время отец погибшей и его сожительница находятся под стражей.