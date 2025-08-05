Учительница три года насиловала девочку в стенах школы и у себя дома

В штате Огайо, США, раскрыли детали ужасающего дела. Местная 40-летняя учительница признала вину в многократном изнасиловании ученицы. Об этом сообщает Daily Mail.

Педагог по имени Стефани Эрин Келленбергер насиловала девочку с 13 лет. Когда жертве исполнилось четырнадцать, учительница начала приглашать её к себе домой, и такое поведение длилось до шестнадцатилетия девушки.

Как только обстоятельства дела стали известны, женщина уволилась. Она заключила соглашение со стороной обвинения, в рамках которого ей предстоит отбыть наказание, предусматривающее возможность освобождения через десять лет.

Вдобавок к этому, после освобождения Келленбергер будет обязана зарегистрироваться в качестве сексуального преступника и каждые 90 дней подтверждать свой статус. Её лицензию на преподавание аннулируют.

До момента вынесения приговора она останется под надзором, и на этот период ей запрещено любое взаимодействие с несовершеннолетними.