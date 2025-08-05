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Регион
5 августа, 16:13

Учительница три года насиловала девочку в стенах школы и у себя дома

DM: В США на 10 лет осудили учительницу, которая насиловала школьницу с 13 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В штате Огайо, США, раскрыли детали ужасающего дела. Местная 40-летняя учительница признала вину в многократном изнасиловании ученицы. Об этом сообщает Daily Mail.

Педагог по имени Стефани Эрин Келленбергер насиловала девочку с 13 лет. Когда жертве исполнилось четырнадцать, учительница начала приглашать её к себе домой, и такое поведение длилось до шестнадцатилетия девушки.

Как только обстоятельства дела стали известны, женщина уволилась. Она заключила соглашение со стороной обвинения, в рамках которого ей предстоит отбыть наказание, предусматривающее возможность освобождения через десять лет.

Вдобавок к этому, после освобождения Келленбергер будет обязана зарегистрироваться в качестве сексуального преступника и каждые 90 дней подтверждать свой статус. Её лицензию на преподавание аннулируют.

До момента вынесения приговора она останется под надзором, и на этот период ей запрещено любое взаимодействие с несовершеннолетними.

На Урале двух мужчин ждёт суд за изнасилование и сожжение 13-летних девочек
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Ранее сообщалось о другой резонансной истории. Житель испанской провинции получил два года тюрьмы за надругательство над собственной несовершеннолетней внучкой. Но за решётку он не отправился, так как нанял девочке психолога.

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Ольга Сливченко
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