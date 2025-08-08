Конфликт на Украине может закончиться так же, как война в Грузии в 2008 году. Такое мнение высказал Военкор Дмитрий Стешин. Он отметил, что Запад воспринял события в Грузии «со скорбным бесчувствием», так как Россия быстро одержала победу в Цхинвале и Гори.

«Кончится это наверняка тем же, чем и в 2008-м. Тогда Запад нашёл в себе силы признать, что неправ. Это не говорилось публично, но звезда Саакашвили быстро закатилась. И даже с грузинами худо-бедно, но мы помирились», — написал военкор на kp.ru.

Он подчеркнул, что отношения с Грузией улучшились, поскольку Запад «отполз», оставив Россию и Грузию в покое. Он также добавил, что Запад назначил Украину в качестве новой сакральной жертвы.