Регион
8 августа, 23:30

В аварии в Саратовской области женщина и двое детей погибли, четверо пострадали

Обложка © Telegram / Юрий Юрин

В результате дорожно-транспортного происшествия в Саратовской области погибли женщина и двое детей, ещё четверо человек получили травмы. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.

«Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших», – написал он в телеграм-канале.

Авария произошла вблизи села Липовка. Там столкнулись автомобили Peugeot и Toyota. Погибшая женщина находилась в автомобиле Peugeot, в то время как двое детей были во второй машине. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают правоохранительные органы.

Ранее Life.ru писал, что три человека погибли в ДТП с самосвалом и легковушкой в Подмосковье. Среди погибших был ребёнок.

