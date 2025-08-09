17-летняя девушка не пережила лобовое столкновение с лосем на трассе под Челябинском
В Челябинской области произошло ДТП с лосем на трассе, погибла девушка
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BGSmith
В Нязепетровском районе продолжается расследование серьёзного дорожно-транспортного происшествия, случившегося вечером 8 августа. По предварительным данным, около 22:44 на 81-м километре дороги «Касли – Красноуфимск» молодой водитель автомобиля «Рено Лагуна» столкнулся с лосем. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Челябинской области.
Разбитая машина после ДТП. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Челябинской области
После внезапного наезда на крупное дикое животное, водитель потерял управление и съехал в правый кювет. В результате аварии несовершеннолетняя пассажирка, девушка 2008 года рождения скончалась на месте происшествия.
«Ещё два пассажира, 2003 и 2015 годов рождения, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в публикации.
Ранее Life.ru сообщал, что в Московской области двое взрослых и один ребёнок погибли в аварии с участием самосвала и легкового автомобиля. Это произошло на 12-м километре дороги Кашира – Серебряные Пруды – Узловая. Водитель грузовика не уступил дорогу легковушке.