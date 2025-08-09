17-летняя девушка не пережила лобовое столкновение с лосем на трассе под Челябинском

В Нязепетровском районе продолжается расследование серьёзного дорожно-транспортного происшествия, случившегося вечером 8 августа. По предварительным данным, около 22:44 на 81-м километре дороги «Касли – Красноуфимск» молодой водитель автомобиля «Рено Лагуна» столкнулся с лосем. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Челябинской области.

Разбитая машина после ДТП. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Челябинской области

После внезапного наезда на крупное дикое животное, водитель потерял управление и съехал в правый кювет. В результате аварии несовершеннолетняя пассажирка, девушка 2008 года рождения скончалась на месте происшествия.

«Ещё два пассажира, 2003 и 2015 годов рождения, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в публикации.