Галкин* подтвердил, что его сбила машина в Юрмале, и показал руку в гипсе

Стали известны детали аварии с участием Максима Галкина*. Подробности инцидента артист раскрыл на своей странице в соцсети. Юморист сообщил, что соблюдал все правила дорожного движения и был трезв во время поездки.

Галкин* вышел на связь после ДТП. © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

«Я ехал на велосипеде по всем правилам, у меня было ноль промилле алкоголя в крови. Ехал я по главной дороге, но, к сожалению, автолюбитель, который ехал по боковой дороге, выскочил на главную, не затормозив, и я в него врезался», — поделился подробностями Галкин*.

При этом юморист подчеркнул, что, несмотря на полученную травму и необходимость носить гипс, он не отменит запланированные концерты и выполнит все свои обязательства перед зрителями.

Напомним, Галкин* попал в ДТП во время велопрогулки в Юрмале. В результате аварии юморист травмировал руку — в неё попали осколки стекла. Позже он появился на сцене с перевязанной кистью.