На участке боевого соприкосновения в Запорожской области российские средства противовоздушной обороны разнесли ещё один истребитель Су-27 ВСУ. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.