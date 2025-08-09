Встреча Путина и Трампа
9 августа, 07:55

Украинский Су-27 ушёл в вечный штопор после встречи с российским, судьба пилота неизвестна

Рогов: ВС РФ сбили истребитель Су-27 на запорожском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dawid Lech

На участке боевого соприкосновения в Запорожской области российские средства противовоздушной обороны разнесли ещё один истребитель Су-27 ВСУ. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«На Запорожском фронте Русская Армия сбила истребитель Су-27», — написал он. Что случилось с пилотом упавшего самолёта, неизвестно.

Ранее Life.ru рассказывал, что на Западе Украины крушение потерпел французский истребитель Mirage 2000. Это первый такой самолёт, разбившийся на украинской территории. Известно, что пилот успел катапультироваться, а причиной аварии стал отказ техники.

