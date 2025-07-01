Упавший в Нижегородской области истребитель Су-27 выполнял учебный полёт

Потерпевший крушение в Нижегородской области истребитель Су-27 выполнял тренировочный полёт без боекомплекта. Экипаж до последнего момента старался увести машину от жилых зон, демонстрируя профессионализм и самоотверженность.

По данным Mash, спасательные команды сейчас обследуют лесистую местность на юго-востоке от посёлка Велетьма в Выксунском районе. Есть сведения, что оба пилота успели катапультироваться. Один из них уже обнаружен — он невредим, поиски второго продолжаются с привлечением всех доступных сил.