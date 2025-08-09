Встреча Путина и Трампа
9 августа, 09:51

Подмосковные врачи спасли руку 10-летней девочке после многочисленных переломов

Обложка © Regions.ru / Полина Абраменко

Врачи Видновской клинической больнице успешно прооперировали десятилетнюю Элину, которая получила множественные переломы руки после падения с турника на детской площадке. В результате она не могла двигать конечностью из-за сильной боли. Обследование показало наличие открытого перелома плечевой кости, осколочного перелома локтевой кости и нейропатии пальцев, сообщает интернет-издание Regions.ru.

Детский травматолог-ортопед Исмаил Ахундов обработал раны, зафиксировал руку с помощью внешней фиксации и титанового стержня, а затем провёл операцию, которая длилась полтора часа. Всё прошло успешно: нейропатия исчезла, пальцы вновь начали двигаться, воспаление не обнаружено. В ближайшее время девочку планируют выписать. По словам специалиста, полное восстановление займет 4-6 недель.

Ранее в Детской городской больнице №1 Санкт-Петербурга с помощью уникальной методики спасли недоношенного малыша. Один из самых маленьких пациентов отделения реанимации и интенсивной терапии родился с весом всего 590 граммов. Неонатологи для наблюдения за важнейшими показателями организма поместили грудничка в специальный инкубатор.

