Розенбаум может потерять из-за курения самое главное – голос

Певец Александр Розенбаум рискует потерять голос из-за последствий перенесённой пневмонии и многолетнего курения. Об этом сообщает Mash.

2 августа артиста госпитализировали с температурой и кашлем. Сам Розенбаум признался, что пытался лечиться самостоятельно, но безуспешно. Медики диагностировали у него двустороннюю бронхопневмонию — серьёзное заболевание, способное поражать несколько лёгочных долей одновременно. Сейчас певец находится под наблюдением специалистов.

Курение также привело к развитию эмфиземы лёгких, что в сочетании с последствиями пневмонии создаёт угрозу для голоса автора хита «Утки».