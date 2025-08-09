Встреча Путина и Трампа
9 августа, 14:18

Розенбаум может потерять из-за курения самое главное – голос

Mash: Заболевший пневмонией Розенбаум может потерять голос из-за курения

Обложка © РИА Новости / Павел Бедняков

Певец Александр Розенбаум рискует потерять голос из-за последствий перенесённой пневмонии и многолетнего курения. Об этом сообщает Mash.

2 августа артиста госпитализировали с температурой и кашлем. Сам Розенбаум признался, что пытался лечиться самостоятельно, но безуспешно. Медики диагностировали у него двустороннюю бронхопневмонию — серьёзное заболевание, способное поражать несколько лёгочных долей одновременно. Сейчас певец находится под наблюдением специалистов.

Курение также привело к развитию эмфиземы лёгких, что в сочетании с последствиями пневмонии создаёт угрозу для голоса автора хита «Утки».

Розенбаум как доктор диагностировал Зеленскому аллергию на всё русское после санкций против артистов

Ранее Life.ru сообщал, что в Риме госпитализировали легендарного режиссёра Фрэнсиса Форда Копполу, автора знаменитой саги «Крёстный отец». У 86-летнего мастера кинематографа ухудшилось самочувствие перед запланированным хирургическим вмешательством. Медики диагностировали у него нарушение сердечного ритма — фибрилляцию предсердий.

Александра Мышляева
