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5 августа, 19:18

Режиссёра Крëстного отца Фрэнсиса Форда Копполу госпитализировали в Риме

Фрэнсис Форд Коппола. Обложка © Wikipedia / The White House

Фрэнсис Форд Коппола. Обложка © Wikipedia / The White House

В Риме госпитализировали Фрэнсиса Форда Копполу — культового режиссёра «Крёстного отца». Об этом сообщает агентство Ansa.

Перед плановой операцией 86-летнему Копполе стало плохо. По предварительным данным, у него случилась фибрилляция предсердий. Сейчас пятикратный обладатель «Оскара» находится в римской больнице «Тор Вергата», где за его состоянием следят врачи.

Фрэнсис Форд Коппола прославился на весь мир благодаря культовой трилогии «Крёстный отец», фильму «Дракула» и военной киноленте «Апокалипсис сегодня», ставшей классикой жанра.

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Ранее у ближайшего соратника Вучича случился инсульт во время эфира. Речь идёт о министре государственных инвестиций Сербии Дарко Глишиче. Политика экстренно госпитализировали и провели срочную операцию, однако он остаётся без сознания в тяжёлом состоянии. Глишич, являющийся председателем исполнительного совета правящей Сербской прогрессивной партии и ближайшим соратником президента Александра Вучича, был немедленно доставлен в Национальный клинический центр.

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Алена Пенчугина
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