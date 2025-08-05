Режиссёра Крëстного отца Фрэнсиса Форда Копполу госпитализировали в Риме

В Риме госпитализировали Фрэнсиса Форда Копполу — культового режиссёра «Крёстного отца». Об этом сообщает агентство Ansa.

Перед плановой операцией 86-летнему Копполе стало плохо. По предварительным данным, у него случилась фибрилляция предсердий. Сейчас пятикратный обладатель «Оскара» находится в римской больнице «Тор Вергата», где за его состоянием следят врачи.

Фрэнсис Форд Коппола прославился на весь мир благодаря культовой трилогии «Крёстный отец», фильму «Дракула» и военной киноленте «Апокалипсис сегодня», ставшей классикой жанра.