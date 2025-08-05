У ближайшего соратника Вучича случился инсульт во время эфира

Во время утреннего телеэфира на канале Pink TV у министра государственных инвестиций Сербии Дарко Глишичем случился инсульт. Как сообщает издание Večernje novosti, политика экстренно госпитализировали и провели срочную операцию, однако он остаётся без сознания в тяжёлом состоянии.

«Глишич перенёс инсульт во время телепередачи. Его доставили в Центр неотложной помощи в крайне тяжёлом состоянии без сознания», — заявил Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар.

Политику стало плохо прямо в эфире утреннего шоу. Видео © Х / @serbianewsmedia

Глишич, являющийся председателем исполнительного совета правящей Сербской прогрессивной партии и ближайшим соратником президента Александра Вучича, был немедленно доставлен в Национальный клинический центр. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, где за его состоянием круглосуточно наблюдают врачи. Отмечается, что Вучич лично контролирует ситуацию с первых минут и постоянно находится рядом с министром.