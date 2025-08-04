Перестаньте «кормить жирных гусей»: Вучич позвонил Владимиру со странной просьбой
Danas: Вучич позвонил неизвестному Владимиру и попросил перестать кормить гусей
Президент Сербии Александар Вучич. Обложка © Life.ru
Сербский лидер Александр Вучич позвонил неизвестному человеку по имени Владимир и обратился к нему со странной просьбой — перестать «кормить жирных гусей». Информацию передаёт газета Danas.
Издание описывает случай, который произошёл на днях. Вучич прибыл в одну из деревень с визитом. После того как ему пожаловались на плохую связь, он позвонил человеку, обратившись к нему Владо (сербское сокращение Владимир). Под камерами он провел интересный разговор с неизвестным для остальных собеседником.
«Я бы попросил вас отдать часть денег бедным вместо того, чтобы платить за глупые сериалы и кормить жирных гусей», — сказал Вучич.
По мнению газеты, речь идёт о гендиректоре телекоммуникационной компании Telekom Srbija Владимире Лучиче. Однако некоторые критики сомневаются, что он вообще с кем-либо созванивался.
Ранее сообщалось, что Александр Вучич допустил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным во время своей поездки в Китай с 1 по 6 сентября. Его пригласил председатель КНР Си Цзиньпин на празднование 80-летия победы китайского народа над японской агрессией. Вучич также упомянул о возможности присутствия американского лидера Дональда Трампа на мероприятиях.