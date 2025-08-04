Перестаньте «кормить жирных гусей»: Вучич позвонил Владимиру со странной просьбой

Сербский лидер Александр Вучич позвонил неизвестному человеку по имени Владимир и обратился к нему со странной просьбой — перестать «кормить жирных гусей». Информацию передаёт газета Danas.

Издание описывает случай, который произошёл на днях. Вучич прибыл в одну из деревень с визитом. После того как ему пожаловались на плохую связь, он позвонил человеку, обратившись к нему Владо (сербское сокращение Владимир). Под камерами он провел интересный разговор с неизвестным для остальных собеседником.

«Я бы попросил вас отдать часть денег бедным вместо того, чтобы платить за глупые сериалы и кормить жирных гусей», — сказал Вучич.

По мнению газеты, речь идёт о гендиректоре телекоммуникационной компании Telekom Srbija Владимире Лучиче. Однако некоторые критики сомневаются, что он вообще с кем-либо созванивался.