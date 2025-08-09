РТС: В Белграде сапёры обезвредили полутонную авиабомбу времён Второй мировой

В Белграде сапёры успешно обезвредили авиабомбу времён Второй мировой войны, обнаруженную на территории жилой застройки. Боеприпас весил 500 килограммов и представлял серьёзную угрозу, сообщает телеканал РТС.

Операцию по извлечению и уничтожению бомбы провели специалисты Сектора по чрезвычайным ситуациям при координации с полицейскими подразделениями трёх городов. По данным ведомства, с января 2025 года на территории Сербии выявлено уже 192 случая обнаружения взрывоопасных предметов военного периода, из которых 427 единиц боеприпасов были своевременно обезврежены.