Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 04:38

Миляев: Ночью над Тульской областью сбили шесть украинских беспилотников

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В ночь на 10 августа силы противовоздушной обороны России успешно отразили очередную атаку украинских беспилотников, уничтожив шесть вражеских БПЛА самолётного типа в воздушном пространстве Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Жертв или разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Местные власти призывают население сохранять бдительность в связи с сохраняющейся угрозой воздушных атак.

В Саратове при падении БПЛА погиб человек
В Саратове при падении БПЛА погиб человек

Кроме того, этой ночью враг атаковал Воронежскую область. Над регионом сбили около десяти БПЛА. В одном из муниципалитетов обломками дрона повреждена стена частного дома.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar