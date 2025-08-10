Миляев: Ночью над Тульской областью сбили шесть украинских беспилотников
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
В ночь на 10 августа силы противовоздушной обороны России успешно отразили очередную атаку украинских беспилотников, уничтожив шесть вражеских БПЛА самолётного типа в воздушном пространстве Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Жертв или разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Местные власти призывают население сохранять бдительность в связи с сохраняющейся угрозой воздушных атак.
Кроме того, этой ночью враг атаковал Воронежскую область. Над регионом сбили около десяти БПЛА. В одном из муниципалитетов обломками дрона повреждена стена частного дома.