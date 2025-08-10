Хуже не стало: Легкоатлет из Техаса раскрыл отношение американцев к русским

Российский легкоатлет Марк Бурдин, два года обучавшийся в техасском университете, рассказал об отношении американцев к гражданам РФ. Его слова приводит ТАСС.

«Когда я говорю при знакомстве, что я русский, все сразу оживляются, начинают задавать разные вопросы», — рассказал спортсмен.

По его словам, американцы сохраняют дружелюбное отношение к русским, а их любопытство чаще всего касается стереотипов о суровых морозах и традициях употребления алкоголя в России.

Бурдин отметил, что жителей США в основном волнуют внутренние события, а международная повестка их мало интересует. Такой подход, по мнению легкоатлета, позволяет сохранять нейтральное отношение к россиянам вне зависимости от политической обстановки.

«Американцы — это такой народ, которому вообще неинтересно, что происходит в мире, самое главное, что происходит у них внутри», — подчеркнул спортсмен.

Легкоатлет, недавно занявший 9-е место на чемпионате России в Казани, также рассказал о сложностях выступления из-за неблагоприятных погодных условий. Несмотря на это, ему удалось установить личный рекорд в беге на 1500 метров. В ближайших планах Бурдина — участие в соревнованиях в Санкт-Петербурге перед возвращением в американский университет.