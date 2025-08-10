Хуже не стало: Легкоатлет из Техаса раскрыл отношение американцев к русским
Легкоатлет из Техаса Бурдин: Американцы по-прежнему дружелюбны к русским
Марк Бурдин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mrkbrdn
Российский легкоатлет Марк Бурдин, два года обучавшийся в техасском университете, рассказал об отношении американцев к гражданам РФ. Его слова приводит ТАСС.
«Когда я говорю при знакомстве, что я русский, все сразу оживляются, начинают задавать разные вопросы», — рассказал спортсмен.
По его словам, американцы сохраняют дружелюбное отношение к русским, а их любопытство чаще всего касается стереотипов о суровых морозах и традициях употребления алкоголя в России.
Бурдин отметил, что жителей США в основном волнуют внутренние события, а международная повестка их мало интересует. Такой подход, по мнению легкоатлета, позволяет сохранять нейтральное отношение к россиянам вне зависимости от политической обстановки.
«Американцы — это такой народ, которому вообще неинтересно, что происходит в мире, самое главное, что происходит у них внутри», — подчеркнул спортсмен.
Легкоатлет, недавно занявший 9-е место на чемпионате России в Казани, также рассказал о сложностях выступления из-за неблагоприятных погодных условий. Несмотря на это, ему удалось установить личный рекорд в беге на 1500 метров. В ближайших планах Бурдина — участие в соревнованиях в Санкт-Петербурге перед возвращением в американский университет.
Ранее посол России в Италии Алексей Парамонов выразил убеждение, что значительная часть итальянского общества сохраняет доброжелательное отношение к россиянам. По его словам, если оценить общую атмосферу в стране, то подавляющее большинство итальянцев демонстрирует гораздо более миролюбивые позиции, нежели представители НАТО и чиновники Европейского союза.