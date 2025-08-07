Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 14:50

МИД РФ вызвал временного поверенного Италии из-за антироссийских выпадов в СМИ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

5 августа в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Италии в России Джузеппе Скопа. Поводом стал затяжной поток антироссийских публикаций в итальянских средствах массовой информации, а также реакция Рима, которую в Москве сочли несоразмерной.

В сообщении МИД подчёркивается, что российская сторона обеспокоена неоднократными резкими высказываниями представителей итальянской власти, направленными в адрес России. В Москве расценивают подобные заявления как провокационные и вызывающие напряжённость в двусторонних отношениях.

«5 августа в МИД России был вызван временный поверенный в делах Итальянской Республики в Российской Федерации Дж. Скопа в связи с непрекращающейся антироссийской кампанией в итальянском информационном пространстве и непропорциональной реакцией официального Рима на неприятие в Москве некоторых одиозных высказываний высокопоставленных представителей итальянской власти, направленных против России», — сказано в публикации.

Газманов «наложил» на Италию под пиво с барабулькой
Газманов «наложил» на Италию под пиво с барабулькой

Ранее российского посла в Риме тоже вызвали в МИД, поскольку имя президента Италии Маттареллы вдруг появилось в «списке русофобов». Итальянские власти рассматривают такой шаг как «провокацию против страны, её властей и населения».

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Италия
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar