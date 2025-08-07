МИД РФ вызвал временного поверенного Италии из-за антироссийских выпадов в СМИ

5 августа в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Италии в России Джузеппе Скопа. Поводом стал затяжной поток антироссийских публикаций в итальянских средствах массовой информации, а также реакция Рима, которую в Москве сочли несоразмерной.

В сообщении МИД подчёркивается, что российская сторона обеспокоена неоднократными резкими высказываниями представителей итальянской власти, направленными в адрес России. В Москве расценивают подобные заявления как провокационные и вызывающие напряжённость в двусторонних отношениях.

«5 августа в МИД России был вызван временный поверенный в делах Итальянской Республики в Российской Федерации Дж. Скопа в связи с непрекращающейся антироссийской кампанией в итальянском информационном пространстве и непропорциональной реакцией официального Рима на неприятие в Москве некоторых одиозных высказываний высокопоставленных представителей итальянской власти, направленных против России», — сказано в публикации.