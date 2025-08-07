Газманов «наложил» на Италию под пиво с барабулькой
Газманов заявил, что наложил на Италию в ответ на санкции
На отдыхе в Сочи известный певец Олег Газманов заявил, что «наложил» на Италию, которая ввела против него персональные санкции. Видео появилось в его соцсетях.
Артист отведал барабульку в Сочи, а его жена сравнила происходящее вокруг с атмосферой Италии. В ответ Газманов заявил, что его более не интересуют итальянские причуды.
«Нафиг Италию, я — в Сочи. Они санкции наложили на меня, а я на них тоже «наложил», — сказал артист.
Он добавил, что мечтателей побывать или даже обосноваться за границей предостаточно, а ему хорошо в родной стране, где есть красота, сила и душа.
В 2023 году Олег Газманов рассказывал, что у него есть квартиры в Италии и Латвии, но эту недвижимость заморозили, а о возвращении туда он даже не задумывается. Тогда певец назвал себя «кавалером всех санкций» и сказал, что главное — то, что его пускают выступать в российские города.
