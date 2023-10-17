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17 октября, 15:26

Стало известно о двух квартирах Газманова в Европе

Олег Газманов рассказал, что владеет квартирами в Италии и Латвии

Народный артист России Олег Газманов рассказал, что владеет двумя квартирами за рубежом: в Италии и Латвии. По словам певца, сейчас его недвижимость заморожена.

"Я для себя решил так: это сопутствующие потери. Я не думаю, возвращать их или нет, они заморожены. А то, что я кавалер всех санкций, меня это очень радует. Если наши в кавычках "западные партнёры" видят угрозу, значит, я полезен своей стране", — приводит слова Газманова NEWS.ru.

По словам артиста, для него главное, что его пускают в Петербург, Белгород и Пензу, а не то, что не пускают в Италию и Латвию. Газманов добавил, что писал, пишет и будет писать для России.

Явно влюблённого сына Газманова застукали на свидании с той самой "девушкой "Бентли"

Явно влюблённого сына Газманова застукали на свидании с той самой "девушкой "Бентли"

Ранее Газманов побывал на шоу "Дайте сказать" и рассказал, как жители Донецка пели его песни на концерте. По словам исполнителя, послушать его собралось 50 тысяч человек.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Никита Никонов
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