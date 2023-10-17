Стало известно о двух квартирах Газманова в Европе
Олег Газманов рассказал, что владеет квартирами в Италии и Латвии
Народный артист России Олег Газманов рассказал, что владеет двумя квартирами за рубежом: в Италии и Латвии. По словам певца, сейчас его недвижимость заморожена.
"Я для себя решил так: это сопутствующие потери. Я не думаю, возвращать их или нет, они заморожены. А то, что я кавалер всех санкций, меня это очень радует. Если наши в кавычках "западные партнёры" видят угрозу, значит, я полезен своей стране", — приводит слова Газманова NEWS.ru.
По словам артиста, для него главное, что его пускают в Петербург, Белгород и Пензу, а не то, что не пускают в Италию и Латвию. Газманов добавил, что писал, пишет и будет писать для России.
Ранее Газманов побывал на шоу "Дайте сказать" и рассказал, как жители Донецка пели его песни на концерте. По словам исполнителя, послушать его собралось 50 тысяч человек.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин