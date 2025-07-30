Посла России в Риме вызвали в МИД Италии из-за признания Маттареллы русофобом

Российского посла в Риме Алексея Парамонова вызвали в МИД Италии. Поводом послужило появление имени президента республики Серджо Маттареллы в «списке русофобов». Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Италии.

«Министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни вызвал посла Российской Федерации в Италии, чтобы оспорить включение им президента Республики Серджо Маттареллы и других официальных лиц Итальянской Республики в список предполагаемых «русофобов», — заявили в ведомстве.

В Риме заявили, что расценивают подобный шаг Москвы как «провокацию против Италии, её властей и населения».