Более 200 плакатов с лицом русского солдата появились в Италии
Журналист Лоруссо: В Генуе выставили плакаты с лицом русского солдата
К показу документального фильма RT «Русофобия. История ненависти» в итальянской Генуе появились более 200 плакатов с лицом русского солдата. Об этом рассказал журналист Винченцо Лоруссо. По его словам, к 27 июля было подготовлено важное послание для европейцев.
В Италии появились плакаты с лицом русского солдата. Фото © RT
«Мы оформили 22 рекламных щита с посланием «Они подвергают цензуре искусство, культуру, правду, а мы её показываем», — отметил собеседник RT.
Напомним, ранее Винченцо Лоруссо заявил, что в Италии предпринимаются попытки запретить показы фильмов RT. По его словам, власти прикрываются лозунгами о «защите свободы и демократии», хотя на деле не стесняются использовать фашистские методы.
Обложка © freepik / frimufilms