Более 200 плакатов с лицом русского солдата появились в Италии

К показу документального фильма RT «Русофобия. История ненависти» в итальянской Генуе появились более 200 плакатов с лицом русского солдата. Об этом рассказал журналист Винченцо Лоруссо. По его словам, к 27 июля было подготовлено важное послание для европейцев.

В Италии появились плакаты с лицом русского солдата. Фото © RT

«Мы оформили 22 рекламных щита с посланием «Они подвергают цензуре искусство, культуру, правду, а мы её показываем», — отметил собеседник RT.