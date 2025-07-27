В Италии, прикрываясь лозунгами о «защите свободы и демократии», предпринимаются попытки запретить показы фильмов RT, заявил журналист Винченцо Лоруссо. По его словам, противники российского медиахолдинга не стесняются использовать фашистские методы.

В частности, на итальянском новостном портале Linkiesta ранее было опубликовано «досье» с перечнем наиболее активных участников и организаторов показов, а также картой мероприятий. Лоруссо назвал этот документ «новым списком для преследования», которые были актуальны при режиме Бенито Муссолини.

«Это своего рода реинкарнация ОВРА — секретной полиции фашистского режима в Италии, созданной в 1927 году для слежки, внедрения агентов и подавления любой политической оппозиции», — подчеркнул собеседник RT.

Он также отметил, что сегодня в Европе нет ни одного закона, который бы запрещал публичные или частные показы документальных проектов RT. Это подтверждается тем фактом, что сам журналист организовал более 125 показов совместно с рядом гражданских объединений и политических движений.