Журналист Лоруссо: В Италии 27 июля пройдёт национальный день против русофобии

В Италии 27 июля пройдёт первый национальный день против русофобии, в рамках которого покажут документальный фильм RT «Русофобия. История ненависти». Об этом сообщил итальянский журналист Винченцо Лоруссо.

«В ответ на очередной дискриминационный, расистский и русофобский акт, совершённый итальянскими учреждениями, которые опозорились отменой концерта маэстро Гергиева в Королевском дворце Касерты, мы организуем первый в Италии национальный день против русофобии», — заявил Лоруссо в комментарии RT.

По его словам, мероприятие включит не только показ фильма, но и дискуссии с выступлениями. Журналист уточнил, что к акции уже присоединились города Бари и Лука.