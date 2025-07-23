Журналист Лоруссо: В Италии 27 июля пройдёт национальный день против русофобии
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В Италии 27 июля пройдёт первый национальный день против русофобии, в рамках которого покажут документальный фильм RT «Русофобия. История ненависти». Об этом сообщил итальянский журналист Винченцо Лоруссо.
«В ответ на очередной дискриминационный, расистский и русофобский акт, совершённый итальянскими учреждениями, которые опозорились отменой концерта маэстро Гергиева в Королевском дворце Касерты, мы организуем первый в Италии национальный день против русофобии», — заявил Лоруссо в комментарии RT.
По его словам, мероприятие включит не только показ фильма, но и дискуссии с выступлениями. Журналист уточнил, что к акции уже присоединились города Бари и Лука.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что большая часть европейских политиков страдает русоманией (русофобией) в острой форме. Это психическое расстройство возникает на фоне биполярного аффективного расстройства, сопровождающегося преувеличением влияния России на жизнь Европы и её населения. Медведев пояснил, что депрессивная фаза проявляется в виде тоски, упадка душевных и физических сил, нарушений аппетита, а также ипохондрии и склонности к самоповреждению.