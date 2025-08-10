Мессенджер Viber исчез в России окончательно

Компания «Эрвиай ру», официально представлявшая интересы мессенджера Viber в РФ, понесла существенные финансовые потери, достигшие 2,1 млн рублей за прошедший год. Офисное помещение компании в бизнес-центре на востоке Москвы более не функционирует. Юридически компания всё ещё числится, фактически представительство прекратило свою деятельность. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Офис Viber закрывается в России. Видео © Telegram/ Mash

Уникальность ситуации заключается в том что Viber был едва ли не единственным крупным мессенджером, который добросовестно прошёл процедуру локализации согласно российскому законодательству. Однако в начале 2024 года сервис был полностью заблокирован на территории страны. Представители Роскомнадзора официально объяснили блокировку серьёзными нарушениями российского законодательства.