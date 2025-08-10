С 1 сентября запретят вести предпринимательскую деятельность на участках СНТ

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу запрет на ведение коммерческой деятельности на территориях садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Закон был разработан депутатской группой под руководством вице-спикера Государственной думы Алексея Гордеева.

Поправки внесены в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Уточняется, что участки в СНТ предназначены исключительно для личного использования. В частности, запрещается размещать на них объекты, связанные с бизнесом: хостелы, склады, мастерские, автосервисы, питомники, торговые точки и другие виды деятельности, не соответствующие целям личного хозяйства.

При этом разрешается реализовывать выращенный урожай при условии, что владелец не привлекает на работу других лиц, а площадь земельного участка не превышает 50 соток.