ФК «Пари НН» остался единственной командой без очков после четырёх туров РПЛ
Ростов обыграл Пари НН со счётом 1:0 в четвёртом туре РПЛ
ФК «Ростов» одержал победу над «Пари НН» в домашнем поединке четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 1:0. По итогу нижегородский клуб — единственный, который не набрал очков. Гол забил Тимур Сулейманов на 47-й минуте.
А на 11-й минуте капитан «Пари НН» Мамаду Майга был удалён с поля красной карточкой. «Пари НН» потерпел четвёртое поражение подряд и занимает последнее, 16-е место, в таблице без очков. «Ростов» прервал серию из трёх поражений и поднялся на 13-ю строчку.
В следующем туре, 17 августа, «Ростов» сыграет с казанским «Рубином», а «Пари НН» 18 августа встретится с махачкалинским «Динамо».
А ранее «Спартак» и «Зенит» потерпели поражения в четвёртом туре Российской Премьер-лиги. Команды набрали четыре и пять очков соответственно и занимают в турнирной таблице 11-е и восьмое места. Для красно-белых этот старт отказался худшим с 2011 года.