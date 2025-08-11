ФК «Пари НН» остался единственной командой без очков после четырёх туров РПЛ

ФК «Ростов» одержал победу над «Пари НН» в домашнем поединке четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 1:0. По итогу нижегородский клуб — единственный, который не набрал очков. Гол забил Тимур Сулейманов на 47-й минуте.

А на 11-й минуте капитан «Пари НН» Мамаду Майга был удалён с поля красной карточкой. «Пари НН» потерпел четвёртое поражение подряд и занимает последнее, 16-е место, в таблице без очков. «Ростов» прервал серию из трёх поражений и поднялся на 13-ю строчку.

В следующем туре, 17 августа, «Ростов» сыграет с казанским «Рубином», а «Пари НН» 18 августа встретится с махачкалинским «Динамо».