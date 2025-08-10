Ладыгин покинул греческий «Панатинаикос»
ФК Панатинаикос расстался с российским вратарём Лодыгиным после успешного сезона
Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Футбольный клуб Греции «Панатинаикос» объявил о расставании с 35-летним российским вратарём Юрием Лодыгиным, который выступал за команду с 2022 года и помог ей выиграть Кубок Греции в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.
«ФК «Панатинаикос» объявляет о завершении сотрудничества с Юрием Лодигиным. Мы благодарим его и желаем ему преемственности в футбольной карьере», — говорится в сообщении.
За время выступлений в «Панатинаикосе» Лодыгин провёл 36 матчей во всех турнирах. Родившийся во Владимире футболист начал карьеру в Греции, куда его семья переехала в 2000 году. В молодёжной сборной Греции он также выступал. В 2013–2019 годах Лодыгин был вратарём петербургского «Зенита», с которым стал чемпионом России, выиграл Кубок и два Суперкубка. Кроме того, он провёл 11 матчей за сборную России в период с 2013 по 2016 годы.
Ранее стало известно, что если полузащитник сборной России Александр Головин покинет клуб «Монако», то выбор новой команды в трансферное окно будет зависеть только от самого игрока. Головин прошёл серьёзный путь и сегодня является капитаном и лучшим игроком национальной сборной России.