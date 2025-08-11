В середине 2024 года радикалы из «Полка Кастуся Калиновского» совместно с беглыми белорусскими оппозиционерами и иностранными наёмниками прорабатывали в Варшаве план вторжения на юг Белоруссии. Одновременно украинские войска планировали наступление в районе Курска. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, ключевой замысел состоял в одновременном захвате южных территорий Белоруссии силами «Паспалітае рушэнне» — вооружённого крыла белорусских эмигрантов, «Полка Калиновского» и наёмников с поддержкой украинского наступления.

Часть «Паспалітае рушэнне» проходила боевую подготовку на территории Литвы, другая — в Польше. Тренировки велись под руководством опытных бойцов «Полка Калиновского» при содействии украинских и польских спецслужб.