Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 05:58

Для следственных действий в Москву этапирован британский наёмник Хейден

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cunaplus

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cunaplus

Британский наёмник Уильям Хейден, пленённый под Дзержинском (украинское название Торецк), доставлен в Москву для проведения следственных действий и экспертиз. ОБ этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Взятый в плен под Торецком уроженец Саутгемптона, специалист по ПТРК Javelin Уильям Дэвис Хейден этапирован в Московский регион для проведения с ним следственных действий, а также ряда судебно-медицинских экспертиз», — говорится в сообщении.

Британец воевал на стороне украинских формирований и был задержан российскими военными во время боёв в районе Дзержинска. В отношении Хейдена возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Наёмничество»), предусматривающей лишение свободы на срок до 15 лет. Сейчас он находится в одном из следственных изоляторов столицы и сотрудничает со следствием.

Силовики рассказали, как чувствует себя оставшийся без руки 23-летний наёмник из Вьетнама
Силовики рассказали, как чувствует себя оставшийся без руки 23-летний наёмник из Вьетнама

Ранее в Харьковской области погиб британский наёмник Алан Роберт Уильямс. Он подписал контракт с ВСУ 10 июня, а уже 2 июля пропал во время первой боевой задачи в районе села Липцы. Тело военного не нашли, но его сослуживцы подтвердили, что он погиб. Формально Уильямс до сих пор числится пропавшим без вести.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar