Кузбасские кардиологи спасли пациентку, сердце которой остановилось на 15 минут

Врачи Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени Барбараша спасли жизнь пациентки с тромбоэмболией лёгочной артерии и обструктивным шоком, которая поступила в состояние клинической смерти — остановка сердца длилась 15 минут. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«Сердце удалось запустить, но проблема не была решена полностью — сохранялись обструктивный шок и высокий риск повторной остановки кровообращения. В кратчайшие сроки был подтвержден диагноз и начата тромболитическая терапия прямо в приёмном отделении», — рассказал дежурный врач приёмного отделения Дмитрий Чукаленко.

Пациентка внезапно почувствовала ухудшение — сильную одышку, обморок и снижение давления. Диагноз тромбоэмболии лёгочной артерии подтвердили по данным УЗИ и нарушению сердечной проводимости. После стабилизации показателей пациентку перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Сейчас её состояние стабильное, женщина готовится к выписке без неврологических осложнений. Спасательная операция стала возможной благодаря слаженной работе врачей-реаниматологов и кардиологов Кемерово, которые дали женщине шанс вернуться к жизни и своим троим детям.