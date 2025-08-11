Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 06:37

Кузбасские кардиологи спасли пациентку, сердце которой остановилось на 15 минут

В Кемерово кардиологи вытащили пациентку с тромбоэмболией и остановкой сердца. Обложка © Telegram / Министерство здравоохранения Кузбасса

В Кемерово кардиологи вытащили пациентку с тромбоэмболией и остановкой сердца. Обложка © Telegram / Министерство здравоохранения Кузбасса

Врачи Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени Барбараша спасли жизнь пациентки с тромбоэмболией лёгочной артерии и обструктивным шоком, которая поступила в состояние клинической смерти — остановка сердца длилась 15 минут. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«Сердце удалось запустить, но проблема не была решена полностью — сохранялись обструктивный шок и высокий риск повторной остановки кровообращения. В кратчайшие сроки был подтвержден диагноз и начата тромболитическая терапия прямо в приёмном отделении», — рассказал дежурный врач приёмного отделения Дмитрий Чукаленко.

Пациентка внезапно почувствовала ухудшение — сильную одышку, обморок и снижение давления. Диагноз тромбоэмболии лёгочной артерии подтвердили по данным УЗИ и нарушению сердечной проводимости. После стабилизации показателей пациентку перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Сейчас её состояние стабильное, женщина готовится к выписке без неврологических осложнений. Спасательная операция стала возможной благодаря слаженной работе врачей-реаниматологов и кардиологов Кемерово, которые дали женщине шанс вернуться к жизни и своим троим детям.

Петербургские врачи выходили недоношенного малыша с весом всего 590 граммов
Петербургские врачи выходили недоношенного малыша с весом всего 590 граммов

Врачи каждый день спасают наши жизни и это не единичный случай. Так, в Видновской клинической больнице врачи успешно прооперировали десятилетнюю девочку Элину, получившую множественные переломы руки после падения с турника на детской площадке. Она не могла шевелить рукой из-за сильной боли.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • Общество
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar