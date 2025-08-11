«Он просто дурачок»: Крутой жёстко высказался о Зацепине и победе Дубцовой

Известный композитор Игорь Крутой наконец прокомментировал скандальные заявления артиста Антона Зацепина о победе певицы Ирины Дубцовой на «Фабрике звёзд−4». В резком тоне он отверг обвинения в нечестных результатах шоу.

«Он дурачок просто. Это психология любого неудачника», — заявил Крутой в интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале Fametime TV.

Ирина Дубцова и Антон Зацепин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dubtsova_official, antonzatsepin.official

Композитор подчеркнул, что время доказало правоту организаторов проекта. Он напомнил, что у Дубцовой на момент шоу уже был хит «О нём», а её эмоциональные выступления вызывали отклик у зрителей. Крутой также отметил, что дальнейшая успешная карьера Ирины подтверждает справедливость её победы.

«Если Зацепин действительно был так хорош, почему он не стал звездой после шоу?» — риторически поинтересовался музыкант.

Он признал, что не всегда согласен с высказываниями Дубцовой, но назвал её безусловно более талантливой, чем её оппонент.