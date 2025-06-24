Ирина Дубцова сменила имидж после волны хейта и насмешек в популярном шоу

Певица Ирина Дубцова сменила имидж и попрощалась с длинными волосами. Теперь она блистает на публике с удлинённым каре. Совпадение или нет, но новый образ знаменитость примерила после участия в шоу «Сокровища императора», где ей пришлось нелегко. Дело в том, что во время съёмок она столкнулась с волной хейта — не только из-за своего поведения, но и из-за длинных волос. Пользователям соцсетей она напоминала устрашающую девочку из хоррора «Звонок» и многих других персонажей из страшилок.