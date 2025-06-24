Ирина Дубцова сменила имидж после волны хейта и насмешек в популярном шоу
Дубцова отрезала каре после волны хейта и насмешек в шоу «Сокровища императора»
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dubtsova_official
Певица Ирина Дубцова сменила имидж и попрощалась с длинными волосами. Теперь она блистает на публике с удлинённым каре. Совпадение или нет, но новый образ знаменитость примерила после участия в шоу «Сокровища императора», где ей пришлось нелегко. Дело в том, что во время съёмок она столкнулась с волной хейта — не только из-за своего поведения, но и из-за длинных волос. Пользователям соцсетей она напоминала устрашающую девочку из хоррора «Звонок» и многих других персонажей из страшилок.
Ирина Дубцова пришла на свадьбу к Бородиной в новом образе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dubtsova_official
Интересно, что свой свежий образ она впервые продемонстрировала на свадебной церемонии Ксении Бородиной. Телеведущая тоже участвовала в реалити, а её партнёром по команде был нынешний муж — Николай Сердюков.
Напомним, что в начале июня телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков узаконили свои отношения. Торжественная церемония бракосочетания прошла в престижном Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе, куда были приглашены исключительно члены семьи и ближайшие друзья. Однако, несмотря на радостное событие, эта новость не была единодушно принята поклонниками знаменитости. Значительная часть аудитории Ксении выразила разочарование, полагая, что её новый муж недотягивает до её уровня.