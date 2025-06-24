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24 июня, 10:39

Ирина Дубцова сменила имидж после волны хейта и насмешек в популярном шоу

Дубцова отрезала каре после волны хейта и насмешек в шоу «Сокровища императора»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dubtsova_official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dubtsova_official

Певица Ирина Дубцова сменила имидж и попрощалась с длинными волосами. Теперь она блистает на публике с удлинённым каре. Совпадение или нет, но новый образ знаменитость примерила после участия в шоу «Сокровища императора», где ей пришлось нелегко. Дело в том, что во время съёмок она столкнулась с волной хейта — не только из-за своего поведения, но и из-за длинных волос. Пользователям соцсетей она напоминала устрашающую девочку из хоррора «Звонок» и многих других персонажей из страшилок.

Ирина Дубцова пришла на свадьбу к Бородиной в новом образе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dubtsova_official

Интересно, что свой свежий образ она впервые продемонстрировала на свадебной церемонии Ксении Бородиной. Телеведущая тоже участвовала в реалити, а её партнёром по команде был нынешний муж — Николай Сердюков.

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Напомним, что в начале июня телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков узаконили свои отношения. Торжественная церемония бракосочетания прошла в престижном Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе, куда были приглашены исключительно члены семьи и ближайшие друзья. Однако, несмотря на радостное событие, эта новость не была единодушно принята поклонниками знаменитости. Значительная часть аудитории Ксении выразила разочарование, полагая, что её новый муж недотягивает до её уровня.

Ольга Сливченко
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