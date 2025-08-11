Вице-премьер Хуснуллин предупредил о риске банкротства 19% девелоперов в России

К 2030 году каждый пятый квадратный метр жилья в России может стать новым, если будут выполнены все планы по развитию ипотечного рынка. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в беседе с изданием «Ведомости».

Он добавил, что большинство домов, запланированных к сдаче в 2025 году, скорее всего, будут достроены. На данный момент более 85% строительных объектов возводятся в установленные сроки. Вместе с тем 19% строек уже столкнулись с переносом сроков, поскольку около 20% застройщиков находятся под угрозой банкротства. Хуснуллин подчеркнул, что если граждане перестанут инвестировать в недвижимость, число девелоперов на грани краха может превысить 30%.

Вице-премьер пояснил, что новое жильё играет ключевую роль в капитализации страны: чем выше её стоимость, тем мощнее экономика и больше возможностей для привлечения заёмных средств. Именно поэтому правительство активно развивает ипотечные программы.

Хуснуллин также обратил внимание на риск массового износа жилого фонда, если не продолжать обновление. За последние шесть лет в России построили 630 млн кв. м жилья, однако у многих домов массовых серий подходит к концу нормативный срок эксплуатации.

Кроме того, вице-премьер уточнил, что 90-95% строительных объектов возводятся с использованием российских материалов. Временный дефицит стройматериалов в некоторых регионах может приводить к чрезмерному росту цен на жильё. Однако, по его словам, такие ситуации поддаются регулированию, и контроль за рынком поможет избежать резкого повышения стоимости.