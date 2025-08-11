Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 08:36

Постньюс: В России после кризиса 2022 года образовался профицит пилотов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ M101Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ M101Studio

В российской авиации после кризиса 2022 года образовался профицит пилотов. Об этом в разговоре с «Постньюс» рассказал пилот Игорь Кузькин, работающий в ОАЭ.

По его словам, в 2022-м из-за санкций работу одномоментно потеряли около двух тысяч лётчиков, что резко изменило ситуацию на рынке. Если в 2010–2015 и 2019–2022 годах отрасль сталкивалась с кадровым голодом, то сейчас дефицита нет.

Кузькин добавил, что за рубеж уезжают лишь немногие российские пилоты — попасть в иностранную авиакомпанию мешают крайне высокие требования к кандидатам.

12 самых перспективных профессий в России в 2025 году
12 самых перспективных профессий в России в 2025 году
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar