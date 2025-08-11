Постньюс: В России после кризиса 2022 года образовался профицит пилотов

В российской авиации после кризиса 2022 года образовался профицит пилотов. Об этом в разговоре с «Постньюс» рассказал пилот Игорь Кузькин, работающий в ОАЭ.

По его словам, в 2022-м из-за санкций работу одномоментно потеряли около двух тысяч лётчиков, что резко изменило ситуацию на рынке. Если в 2010–2015 и 2019–2022 годах отрасль сталкивалась с кадровым голодом, то сейчас дефицита нет.