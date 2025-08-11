Пилот Пантелеев спрогнозировал нехватку командиров для новых самолётов

К 2029 году российская авиация может испытать дефицит командиров воздушных судов. Такой прогноз в беседе с «Постньюс» озвучил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

По его словам, ситуация станет реальностью в случае массового выпуска отечественных самолетов. За пять лет в стране планируют построить около тысячи гражданских лайнеров, и с их вводом в эксплуатацию возрастёт потребность в опытных экипажах.

При этом российские лётные училища ежегодно выпускают примерно 600 пилотов, но их подготовка зачастую не соответствует современным требованиям. Длительный и перегруженный теорией учебный процесс, а также нехватка практических часов мешают выпускникам быстро перейти к управлению новыми судами.