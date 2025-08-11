Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 августа, 08:40

Пилот Пантелеев спрогнозировал нехватку командиров для новых самолётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Anatoliy_Copter38

К 2029 году российская авиация может испытать дефицит командиров воздушных судов. Такой прогноз в беседе с «Постньюс» озвучил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

По его словам, ситуация станет реальностью в случае массового выпуска отечественных самолетов. За пять лет в стране планируют построить около тысячи гражданских лайнеров, и с их вводом в эксплуатацию возрастёт потребность в опытных экипажах.

При этом российские лётные училища ежегодно выпускают примерно 600 пилотов, но их подготовка зачастую не соответствует современным требованиям. Длительный и перегруженный теорией учебный процесс, а также нехватка практических часов мешают выпускникам быстро перейти к управлению новыми судами.

В итоге формируется «скамейка запасных» — молодые пилоты, которые не могут трудоустроиться сразу после выпуска, что замедляет накопление опыта и путь к должности командира.

