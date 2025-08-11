Встреча Путина и Трампа
Регион
11 августа, 09:53

Трамп приказал убрать портреты Обамы и Бушей подальше от посетителей Белого дома

Обложка © ТАСС / Yuri Gripas

Нынешний президент США Дональд Трамп распорядился перевесить портреты своих предшественников подальше от посетителей Белого дома. Как сообщает CNN, картины с изображениями Барака Обамы, а также старшего и младшего Бушей уберут в закрытую часть резиденции, куда имеют доступ только члены семьи Трампа, Секретная служба и ряд сотрудников аппарата.

Таким образом был нарушен протокол Белого дома, согласно которому портреты последних президентов должны быть на видных местах, чтобы их смогли увидеть гости и туристы. CNN считает, что этот шаг «подчёркивает многолетнюю напряженность» между Трампом и Обамой, а также свидетельствует о «давних противоречиях» и с семьёй Бушей.

При этом уточняется, что Трамп лично контролирует все изменения интерьера Белого дома вплоть до мелочей.

Напомним, что весной в Белом доме портрет Барака Обамы убрали со стены у подножия Главной лестницы и переместили его в Зал для приёмов на первом этаже государственной части здания. На его место повесили картину со сценой покушения на Дональда Трампа, которое произошло в июле 2024 года.

Александра Вишнякова
