11 августа, 10:39

На радио Судного дня прозвучала самая дружелюбная кодировка перед встречей Путина и Трампа

Радио Судного дня передало слова дружность, кернер и рюшный

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Радиостанция Судного дня УВБ-76, также известная как «Жужжалка», передала 11 августа уже четыре сообщения за сегодня. В 12:32 по московскому времени она вышла в эфир со словом «дружность».

«2-е сообщение за сегодня. 11.08.25 12:32 по мск. НЖТИ 21141 ДРУЖНОСТЬ 8539 0054», — сообщает проект, который отслеживает работу станции.

В 12:36 «Жужжалка» передала слово «кернер», а в 13:16 — «рюшный».

Напомним, первым сообщением сегодня было загадочное слово «счесолуб». А накануне «Жужжалка» появилась в эфире со словом «жевательный».

