Рейды ГИБДД в августе 2025-го: Даты и регионы проверок

11 августа, 22:20

С целью повышения безопасности на дорогах в августе 2025 года в России со стороны ГИБДД ожидаются масштабные проверки. В рамках этих рейдов автоинспекторы будут обращать внимание на множество моментов, начиная от правильной установки детских автокресел и заканчивая соблюдением правил обгона. Не останутся без внимания и водители, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, одна из основных причин ДТП.

Помимо наложения штрафов и вынесения предупреждений сотрудники ГИБДД также проведут профилактические мероприятия, чтобы напомнить гражданам о важности соблюдения правил дорожного движения. Далее обсудим каждый вид проверки отдельно и узнаем, в какие даты и в каких регионах они будут проводиться.

Проверка мототранспорта и СИМ

Телеграм-канал «Инспектор ГИБДД» опубликовал расписание рейдов на этот месяц. Согласно его информации, мероприятия по проверке мототранспорта и СИМ будут проходить в разных регионах в промежутке с 8 по 22 августа.

Так, в Москве автоинспекторы уделят мотоциклистам особое внимание 8, 9 и 10 августа. А вот в Пензенской области данное мероприятие пройдёт целиком с 8-го до 22-го числа.

Эти профилактические рейды проводятся с целью повышения безопасности на дорогах и предотвращения нарушений правил дорожного движения, связанных с мототранспортом. Особое внимание обратят на юных водителей мотоциклов, мопедов, питбайков и квадроциклов, в том числе несовершеннолетних.

Сотрудники ГАИ будут проверять документы у мотоциклистов и проводить беседы о важности соблюдения ПДД и ношения защитной экипировки.

Также не забудут и о владельцах самокатов, происшествий с которыми в последнее время стало слишком много.

Управление мотоциклом без прав на дорогах общего пользования запрещено, за нарушение предусмотрены штрафы от 500 рублей, если документы просто забыты дома, до 15 тысяч, если их у гражданина нет вообще. За повторные нарушения суммы увеличиваются кратно.

Рейды «Детское кресло» и «Ребёнок-пассажир»

С введением новых законов о безопасности перевозки детей в автомобиле использование фиксаторов и адаптеров вместо автокресел стало под запретом. В связи с этим инспекторы стали тщательнее следить за соблюдением новых норм.

Отныне любые устройства, такие как лямки и накладки на ремни, больше не считаются надёжными удерживающими ребёнка средствами. За использование таких «обманок» предусмотрены штрафы: физические лица могут быть оштрафованы на 3000 рублей, в то время как юридические и должностные лица понесут более серьёзные наказания — штрафы до 25 000 и 100 000 рублей соответственно.

В связи с этим в августе по всей стране пройдут рейды под названиями «Детское кресло» и «Ребёнок-пассажир». Например, в Орехово-Зуеве такие проверки запланированы на 10, 17, 24 и 31 августа, а в Раменском — на 8, 15, 22 и 29-е числа. Мероприятия направлены на проверку знания ПДД и пресечение нарушений.

Нетрезвый водитель

С августа в Орехово-Зуеве начнутся масштабные проверки водителей на трезвость, проводиться они будут по вечерам 9, 16, 23 и 30-го числа. Особое внимание уделят трассе М7 «Волга» и Щёлковскому шоссе.

Помимо того, по всей стране состоятся массовые проверки с привлечением сотрудников ДПС, добровольцев и общественников. Коснётся это загородных территорий, садоводческих товариществ, коттеджных посёлков и зон отдыха у водоёмов.

В Пензе проверки будут проводиться вообще почти ежедневно, и в будние, и в выходные дни, всего запланировано более 15 мероприятий.

Ответственность за вождение в нетрезвом виде регулируется статьями 12.8 и 12.26 Административного кодекса.

Для первого нарушения (если действия не содержат уголовно наказуемого деяния) предусмотрена ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Нарушитель платит штраф в размере 30 000 рублей и лишается права управлять транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Повторное вождение в нетрезвом виде влечёт за собой уже более серьёзные последствия. Это может быть:

штраф в размере от 200 000 до 300 000 рублей либо штраф в размере дохода осуждённого за период 1–2 года;

обязательные работы на срок до 480 часов;

принудительные работы на срок до 2 лет;

лишение свободы на срок до 2 лет с возможностью применения условного срока.

Рейд «Пешеходный переход»

Пешеходам тоже уделяется особое внимание. Например, в Серпухове в начале месяца планируется проведение рейдов с целью напомнить гражданам о важности быть заметными в тёмное время суток и соблюдении правил перехода через дорогу, особенно при неблагоприятных погодных условиях. В Пензе рейды уже прошли 5-го и ещё ожидаются 19 августа.

Для получения актуальной информации о датах проведения рейдов в вашем регионе можно обратиться к официальным сайтам региональных управлений ГИБДД.

«Встречная полоса»

С целью повышения безопасности на дорогах и уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий в августе сотрудники ГИБДД проведут оперативно-профилактическую акцию под названием «Встречная полоса».

В соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП нарушителей ожидает штраф в размере 7500 рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Госавтоинспекция Московской области, включая город Серпухов, планирует провести проверки в начале августа. В Пензе аналогичные мероприятия намечены на 11 и 27 августа. Инспекторы будут уделять внимание не только нарушениям, связанным с обгонами по встречке, но и движению против направления на односторонних улицах.

Тонировка

В августе запланированы рейды, направленные на борьбу с незаконной тонировкой автомобилей. Инспекторы ГИБДД будут проверять соблюдение правил тонировки передних стёкол. В случае выявления нарушений водителям грозит штраф в размере 500 рублей, и они будут обязаны снять плёнку с передних стёкол. Согласно ГОСТу, светопропускаемость ветрового и переднего бокового стекла автомобиля должна составлять не менее 70%.

Проверки ожидаются 8, 9, 15, 22, 23 и 29 августа.

Советы эксперта: как избежать штрафов

Самое главное, никогда не садитесь за руль после употребления алкоголя, даже если кажется, что вы в нормальном состоянии. Это может привести к тяжёлым последствиям. Заранее проверьте, все ли документы на автомобиль в порядке — водительские права, свидетельство о регистрации и страховка.

При общении с инспекторами старайтесь сохранять спокойствие и вежливость, это поможет избежать лишних неприятностей.

Также следите за своим состоянием; если вы чувствуете усталость или нервозность, это может стать основанием для дополнительной проверки.

Рекомендуется иметь в машине видеорегистратор — он может оказаться полезным в случае спорных ситуаций.

Не передавайте управление автомобилем лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, даже на небольшие расстояния.

Регулярно проверяйте и оплачивайте штрафы через официальные ресурсы или мобильные приложения, чтобы избежать проблем. Не забывайте следить за изменениями в правилах дорожного движения и практиках работы инспекторов в вашем регионе, так как они могут быть введены без предварительного уведомления.

